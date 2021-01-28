恒隆地產去年蝕25億　已就美領事館物業交易付押金連稅逾10億

至於去年業績表現，期內股東應佔基本純利下跌6%至42.01億元，每股基本盈利0.93元。計及67.72億元的股東應佔物業之淨重估虧損後，錄得股東應佔淨虧損25.71億元(而2019年則為純利61.72億元)，每股虧損0.57元，擬派末期息每股59仙。

業績又指，香港市場在2020年仍深受新冠肺炎疫情帶來的持續負面影響，年內收入下跌 9%至36.34億元，營業溢利亦跌12%至29.69億元，租賃邊際利潤率則為82%。公司指出，香港的租賃物業持續受疫情影響，收入和零售額均未有回升至疫情前的水平，預計需更長時間才能復甦。

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