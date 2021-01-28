鄧建初：升市中牛熊共存　如何避免左一巴右一巴？

近期股市熱火朝天，恒生指數短時間內扶搖直上，升逾2,300點 (執筆時間為上周六早上），買中上升股票、揸期指或衍生工具好倉的股民，應獲利匪淺。

另一邊廂，在大升市中損手爛腳的大有人在。有一朋友喜歡炒期指，經過數月來的上落市，專做沽倉，逢高加碼，差不多日日賺。可惜遇着突破阻力點而形成的單邊市，渾然不覺，仍按以往習慣逢高加碼，終於一鋪將過往數月贏來的輸凸。在操盤過程中，他曾多次放下止蝕盤，可惜過不了心理關口，在指數快要觸及止蝕盤時立即撤回。如是者來來回回，愈向下沉，愈不捨得斬纜。結果不想輸錢，終於輸了大錢。大市升至上周五開始轉勢下跌，他竟一反過往做慣淡倉的行動，轉頭做好倉。這種炒法似是迷失了方向，又像是偏向拗頸，變成兩邊不是人。所以宜事先做好策略，不宜臨場執生，否則非常危險。

輸錢皆因贏錢起，在股票市場屢見。有一位朋友近來贏了錢，感覺大市雞犬皆升，自己似乎贏得太少。剛好有一個不認識的股票WhatsApp群組邀請她入內，聲稱免費提供貼士，交流交流。劉姥姥進大觀園，目迷五色。群裏講的股票她從沒聽過，可是好像一講即升。心想如此好機會怎能放過？平時買實力股只敢花數萬元，聽貼士買瞓身一博，死而後已。動用了數十萬元之多搶了一隻細價股，買的時候已是高位，但收市前股價狂拉，竟升了19%，帳面賺了14萬元，不禁笑逐顏開。翌日開市，只見低開8%，沽盤重重，買入盤卻零星落索，很快下跌了近9成，收市仍跌8成。朋友損失慘重，但覺得如果自己走得快，仍是有利可圖，群裏提供股票的那位小姐不會是故意引他去買的。輸得焦頭爛額，他竟然再用數萬元買群裏推介的另一隻細股價，誓要把輸去的博回來。初哥實在大惑不解，只能夠嘆一句，「橋唔怕舊，最緊要受」。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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