標普：未來2年亞太區主權評級料維持不變

全球評級機構標準普爾指出，增長前景的改善及新冠肺炎疫苗面世，為亞太地區主權評級的前景提供支持，預計未來1至2年內，大多數亞太地區主權信用評級將保持不變。

標普稱，疫情一直是亞太地區面臨的主要風險，疫苗開發為疫情受控帶來希望，惟疫苗的成效在短期內未必見效，同時病毒感染率反彈或進一步削弱信貸指標。

其分析師KimEng Tan預計，大部分亞太地區主權國家的預算赤字將在2021或2022年顯著收窄。疫情的潛在新變種更具致命性，或使現有疫苗無效，對主權信用的恢復構成更大風險。

他指出，若中國出口及投資驅動的復甦，沒有跟隨其消費需求，中國經濟增長或會放緩。中美關係緊張，部分受疫情影響的經濟體，其國內社會緊張局勢亦可能惡化。

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