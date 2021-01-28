弘陽服務：冀社區增值服務收入佔比升至20%

賈解釋，匯得行為華中地區住宅及商業的物管公司，其盈利能力及毛利率較行業及公司高，2019年毛利率達38%，將帶動公司毛利率提升1至1.5個百分點，並預期今年中期業績可完成併表。

他續稱，社區增值服務是未來發展重心，去年中的收入佔比為8.8%，冀兩年後能提升至20%水平。另外，公司將繼續拓展學校、遊樂園等管理，同時加強對智慧社區及商業投入。

公司總部所在的南京市，該市發改委去年已提出上調南京市普通住宅前期物業費。賈指出，這是14年以來首次，正梳理現時在管項目，審視加價空間。假設每平方米加價0.1元人民幣，每年可增加1,500萬元人民幣收入。

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