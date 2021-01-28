資深投行專家警告：美股投機泡沫將爆破　散戶玩火代價高…

機構投資人名人堂(Institutional Investor Hall of Fame)成員、Richard Bernstein Advisors執行長兼投資長Richard Bernstein近日警告，市場上正出現投機性沽壓，散戶投資者再繼續「玩火」，將為此付出巨大代價。

在華爾街打滾數十年的他指出，民主化的市場是導致過度狂熱的關鍵因素，泡沫以多種不同形式出現，而這次是典型的泡沫，基本上都是在玩火。他擔心這種天真行為，最終會將外行投資者推入險境。

他也將這種現象歸咎於聯儲局政策帶來的龐大流動性及風險偏好的背景，這種狂熱現象導致市場出現分岔，一方為荒謬的投機客，另一方基本上則被忽略。隨着股市交易量大幅增加，在那一半的投機市場中確實存在泡沫。包括GameStop在內的少數股票，今年正上演史詩級的表現，但升勢卻是涉及沽空挾淡倉等行為而起，缺乏基本面支持。以GameStop為例，截至周三收市，該股今年以來已累升17倍。

他警告，如果投資者擔心泡沫爆裂，應該售出股票成為賣家，因為基本面才是取勝的關鍵。他也推薦一些與經濟復甦相關的股票，特別是能源相關股，認為隨着全球經濟復甦，將看到燃料需求回溫。

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