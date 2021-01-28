美聯料首季新盤銷量約5000宗　二手成交1.3萬宗

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美國聯儲局今年首次議息，一如市場預期維持利率不變，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，低息環境持續，加上香港住宅供應偏低的情況，相信短期內難以大幅改善，預料成為支持樓市的動力。

他指出，踏入2021年，首月的一、二手住宅交投均暢旺，市場有多個新盤項目相繼登場，帶動首月新盤銷售量已重上逾千伙水平，估計本年首季新盤銷售量可進一步攀升至5,000伙水平，按季升逾6%，並創7個季度新高。

至於首月二手交投表現同樣理想，估計首季可延續1月份強勢，第1季二手住宅成交量有望達至1.3萬宗，按季增逾8%，創3個季度新高。若以每年首季作比較，今年首季二手交投有望創9年同期新高。

布指，展望今年，如果疫情大幅放緩，加上上述利好因素不變以及中港通關，相信全年樓價出現「小V型反彈」，升幅至少升5%，假如本港經濟強勁復甦，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。

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