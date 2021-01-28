美科企高管警告：中國正在關鍵領域趕超美國

外媒報道，一名為「中國戰略小組」的組織，成員包括多家美國科企高管，如Alphabet公司技術顧問Eric Sc​​hmidt，最新發布一份備忘錄警告，中國正在關鍵領域超越美國。

該組織在備忘錄中提出許多「緊急政策解決方案」，旨在令美國在處理中國問題上，不用引發太多緊張或衝突下，能保持美國的競爭對位。該備忘錄首先指出，美國在技術上的領導地位，關係到國家安全，繁榮和民主生活方式，但是這種至關重要的優勢現在正處於危險之中，中國在關鍵領域急於趕超美國。

該備忘錄解釋，中國採取了一系列不同的規則，使其能夠從公司間諜活動，非法監視以及公共和私營部門之間的界限模糊中受益。該組織擔心中國正在保持與美國的競爭技術優勢，並向聯邦機構提出建議，以確保美國保持領先地位，包括重新設計政府(Government redesign) ，又指科技正在日益塑造國家安全格局，但美國的內部政府結構並未優化以應對新興技術帶來的新挑戰。

其他建議還包括建立國家技術分析中心，加強美國供應鏈，改善美國移民法和教育以及形成以民主為重點的新倡議和聯盟。

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