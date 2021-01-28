人行4天抽水近6000億人幣　券商警告政策收緊令投資風險增

內媒報道，今(28日)中國人民銀行開展1,000億元人民幣(下同)逆回購，不及2,500億元的到期量，淨回籠1,500億元。從周一到周四，4天累計淨回籠5,685億元。

在央行貨幣政策委員會委員馬駿發表貨幣政策應適度轉向的觀點之後，面對央行連續實施淨回籠，報道引述中信証券研究所副所長明明最新報告指出，當前時點或確實面臨着貨幣政策短時間內快速收緊的局面，後續可能會面對波動性更大的資金面環境。

分析指，歲末年初，資金面波動性上升，注意資產價格波動風險。有人則提示，資金緊俏，國債逆回購存在交易機會。

據統計，本周共8,545億元央行流動性工具到期，包括2,405億元TMLF和6,140億元逆回購，是本月到期回籠壓力最大的一周。不過，人行僅採取部分對沖的做法，25日至27日分別淨回籠2,405億元、780億元和1,000億元；28日開展了1,000億元7天期逆回購操作，仍遠不及2,500億元的到期回籠量，淨回籠1,500億元。至此，本周前四日合計淨回籠5,685億元。

值得注意的是，連續淨回籠造成的「預期差落」，以及市場主體對資金面鬆緊的實際感知，給市場預期尤其是政策預期造成了一定影響。

中信証券指出，在央行連續縮量續做逆回購以及馬駿對股市、房地產市場評述後，市場對央行貨幣政策轉向收緊產生了擔憂。當前時點或確實面臨著貨幣政策短時間內快速收緊的局面。廣義上，M2、信貸與社融增速的拐點大概率已出現；狹義上，出於對房價以及資產價格的擔憂，後續可能會面對波動性更大的資金面環境。

壓抑房地產泡沫風險是貨幣收緊的理由。從歷史經驗看，2019年4月二、三線城市二手房價增速觸及8%，後續信用投放即有收縮；去年年末一線城市二手房價同比漲幅已經達到8%，當前政策層也已經開始應對。

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