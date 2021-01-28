IMF警告：市場因美國放水救市而過於「自滿」 股市恐有調整

為因應新冠肺炎疫情，美國政府實施寬鬆貨幣政策，國際貨幣基金組織(IMF)警告，市場因此而瀰漫一種「自滿」情緒，可能導致市場出現回調。美國股市周三(27日)大跌，道指暴跌633點，4大指數全面重挫超過2%，創下3個月以來最大單日跌幅。

外電報道，IMF在其《全球金融穩定報告》中指出，疫苗的推出，提振對全球經濟復甦的預期，幫助資產價格大幅攀升。其貨幣和資本市場部門主管Tobias Adrian表示，確實發現在某些領域和某些資產類別存在估值過高的情況，包含一些風險較高的信貸領域、債券市場，當然還有股市，但這也是寬鬆貨幣政策的預期結果。

在某些領域，過高的資產估值在很大程度上依賴於政府提供的生命線，政府應為市場回調的風險做好準備，市場回調可能加劇迄今尚未解決的金融脆弱性，如企業債務上升和非銀行金融機構的疲弱。

不過，該報告指出，政府仍應該繼續提供支持，直到經濟復甦站穩腳跟，因為疫苗交付拖延可能危及全球復甦，還警告，疫苗分配不均可能會進一步加劇全球金融不穩定。如果西方經濟體的央行開始將貨幣政策正常化，這可能會危及發展中市場的資本流動，並提高外部融資成本。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020