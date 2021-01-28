馬鞍山迎海兩房劈價100萬元沽出

利嘉閣劉鵬昌表示，馬鞍山迎海1座低層C室，實用面積746方呎，兩房連套房間隔，享海景，去年9月初放售，原開價1,170萬港元，終減價100萬元，以1,070萬元沽出，實用呎價14,343元。

據悉，原業主於2013年4月，以約831.7萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約238.3萬元。迎海現有約175個單位放售，入場費780萬元起，而同類型單位最低入場價由1,195萬元起。

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