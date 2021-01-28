元朗1月二手成交209宗　新元中連天台戶破頂價易主

中原王勤學表示，元朗區本月累錄209宗二手成交，創8個月新高，較上月增加34%。其中，新元朗中心剛錄得一宗破頂成交，單位5座頂層一個連天台單位，實用面積870方呎，三房一套連儲物房間隔，天台約618方呎，叫價1,210萬港元，經議價後以1,174.5萬元成交，呎價13,500元，樓價創屋苑歷史新高。

原業主於2016年9月以881萬元購入，持貨4年多轉售，帳面獲利293.5萬元，單位期內升值約33%。

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