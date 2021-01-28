帝御．嵐天已錄逾600票認購　日內提價加推

上車新盤需求殷切。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．嵐天已錄得超過600張入票登記，料日內加推價單2號，包括連花園或天台特色戶，料具3%至5%加價空間，預計下周初公布銷售安排，好大機會下周開售。項目亦剛已啟動路演攻勢，首站於尖沙咀美麗華廣場進行。

配合樓盤四周大自然環境，項目將於年初三舉行行山活動，共分4個組別進行，邀請地產代理及公眾一同參與。

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