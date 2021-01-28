尖沙咀栢麗大道舖賣4800萬元　做價返回20多年前

新冠肺炎重創零售市場，去年曾出現逾20間吉舖及大幅蝕讓情況的尖沙咀栢麗大道，剛錄得一宗低價買賣成交個案。

市場人士透露，該街道地下53號舖，建築面積約766方呎，原先叫價約6,000萬港元，累劈約1,200萬元或約20%，僅以約4,800萬元易手，低市價約一成。原業主於1994年以4,290萬元買入，現只帳賺510萬元，舖位升值約12%，做價差不多返回20多年前水平。該舖現時已交吉，之前由連鎖鞋店租用。

盛滙商舖基金李根興表示，該購物大道分為A、B、C及D段，其中貼近尖沙咀的D段舖，每間價錢可達逾億元，租戶以鐘錶珠寶店較多，價值貴過近佐敦的A段舖起碼1倍至1.5倍，上述舖位於中間地段。不過現時為肺炎下的重災區，由於沒有飲食店，故欠缺本地消費，除了D段，不少店舖已在淪為散貨場。他又指，若將舖位出租，現只能夠做該類用途，短約租值約每月5萬元，回報只約1.3厘。相信等待遊客開始回港，明年租值才有機會上升，屆時租值可達12萬元。

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