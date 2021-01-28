財庫局澄清未就金融機構遷移進行調查

《港區國安法》生效後，有金融從業員撤離香港。日前外媒引述消息人士稱，有基金經理及銀行家離港轉往其他地方發展後，接獲香港證監會、金融管理局、財經事務及庫務局，以至香港金融發展局電話，罕見地查問離港原因、決策過程，形容做法不尋常。不過，本港監管或政府機構先後否認有關說法。

財經事務及庫務局發言人回覆東網查詢時否認事宜，表示「財經事務及庫務局並沒有就本港金融機構的遷移情況進行任何調查」。

證監會向外媒表示，過往會向更變營業地點的持牌法團或個人作出查詢，了解他們是否仍需要牌照。證監會發言人回覆查詢時指，沒有就金融機構遷離香港的原因進行任何調查。

作為港府旗下一個跨界別諮詢機構的金發局，僅協助收集市場意見，沒有監管職。金發局回覆查詢時亦否認曾致電已離港的銀行和資產管理高層，稱「並沒有作出相關致電」。

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