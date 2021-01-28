中銀保監工作會議強調穿透監管

中國銀保監會召開2021年工作會議，指出內地金融體系很多問題和隱患來自性質模糊、名不符實的產品和交易，必須加強穿透監管。

該會指出，要毫不鬆懈防範化解金融風險，保持宏觀槓桿率基本穩定。嚴格落實房地產貸款集中度管理制度和重點房地產企業融資管理規定、繼續做好不良資產處置、加快推動高風險機構處置、完善重大案件風險和重大風險事件處置機制、加大對非法金融以及「無照駕駛」打擊力度，及積極防範外部風險衝擊。

此外，要切實加強對互聯網平台金融活動監管。依法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁．加強對銀行保險機構與互聯網平台合作開展金融活動的監管，堅決遏制壟斷和不正當競爭行為，防止資本在金融領域的無序擴張和野蠻生長。

會議指出要大力規範整治重點業務，持續整治影子銀行，對高風險影子銀行業務的新形式新變種露頭就打，對理財存量資產處置不力的機構加大監管力度，深入整治保險市場亂象，大力整治名實不符金融產品，會同有關部門深化債券市場改革。

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