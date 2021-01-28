道指期貨反彈 IMF警告股市恐續調整
2021年01月28日 16:28
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●美匯指數報90.68；港匯見7.7528；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4907；美元兌日圓報104.28；歐元報1.2107；英鎊報1.3654。金價跌至每安士1,837美元。布油跌至55.55美元；紐油弱見52.56美元。道指期貨報30,220點，升31點或0.10%。
●恒生指數收報28,550點，挫746點或2.54%。https://bit.ly/3owPPm0
-思摩爾國際配股及執董減持，股價曾跌7%。
●滬綜指跌68點，深成指及創業板指數齊挫逾3%。外資透過滬股通及深股通淨賣出約64.05億元，規模創去年10月21日以來最大。https://bit.ly/3t2NimW
●日股收挫437點，韓股跌53點，澳股跌2%。https://bit.ly/2YiXOs9
●國際貨幣基金組織(IMF)警告，市場因美國放水救市而過於「自滿」，股市恐有調整。
●資深投行專家警告：美股投機泡沫將爆破，散戶玩火代價高...
●國際清算銀行總裁警告，比特幣可能會徹底崩潰。https://bit.ly/3j0Juhl
●小蝦米能抗大鯨魚？雙線資本警告「GameStop之亂」將被收拾。https://bit.ly/2Yn38e0
-GameStop亂局，大贏家貝萊德(BlackRock)不到1個月帳面賺近187億元。
●橋水投資總監Bob Prince稱，全球正上演財富再平衡，亞洲將受惠。
●調查：Apple重奪全球智能手機龍頭地位，華為挫逾40%。
●人行4天抽水近6,000億人民幣，券商警告政策收緊令投資風險增。https://bit.ly/3oqr3Uj
●人民幣中間價跌至6.4845；兌每百港元報83.87。
●內地政府債務餘額與GDP比例45.8%，低於警戒線。
●傳螞蟻集團將重組為央行監管的金融控股公司。
●MSCI：因應美國最新許可，不執行剔岀5中資公司至5月27日。
●恒隆地產去年蝕25億，已就美領事館物業交易付押金連稅逾10億。
●國泰航空「撲水」擬發67.4億元可換股債，股價曾瀉逾9%，跌穿6元。https://bit.ly/2NAcmkQ
●金沙中國去年勁蝕15.2億美元，內地疫情再現部分客房取消預訂。
●滙豐銀行維持最優惠利率於5厘不變。
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