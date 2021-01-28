【產經直播】美股跌、A股曳　港股彈升無望？

2021年01月28日 16:33
  • 東網電視
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    港股期結日跌勢未止，周四(28日)再度跟隨外圍向下，失守二萬九關，3個交易日累挫逾1600點！10天線愈離愈遠，20天線(28,616點)都失守埋，股民博彈，轉身要快？抑或咩都唔做「清倉」先至醒？
    新經濟股繼續冇運行!騰訊控股(00700)再獲大行唱好都無用，連番失守700元關口；阿里巴巴(09988)升得一日都要跌；美團點評(03690)、京東(09618)齊齊彈唔起要收跌！莫非板塊快將轉勢？有貨股民點搞好？
    早前比亞迪(01211)A股遭高層減持，有傳明年將推出獨立新能源高級品牌「海豚」，惟對股價刺激作用不大，低見239元!早前急升的車股暫時放一邊？
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