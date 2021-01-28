會計師公會：僅35%受訪中小學生有記帳習慣　須加強理財教育

好習慣要自細培養，而理財教育最好亦及早開始。香港會計師公會少年理財調查結果發現，高小至初中學生對金錢及理財有概念，但財富規劃、使用電子支付方面仍有進步空間，建議從「灌輸負責任消費的概念」、「教導借貸原則」，以及「指導使用電子付款工具」三方面着手。

香港會計師公會會長鄭中正表示，理財教育對下一代的成長非常重要，相信以笑面為對象的理財指標，能成為家長及學校的有用參考，並為他們提供更切合時代轉變及生活所需的金錢教育。為令旗下理財教育計劃「窮小子、富小子」與時並進，公會近期亦針對小學生及家長的需要推出全新五冊的《理財十課》漫畫書，並將電子版已上載於公會網站。

公會認為，儲錢及記帳習慣是妥善理財的關鍵，有84%的受訪學生表示有儲蓄習慣，惟當中只有4成人有記帳習慣，全部受訪學生僅得35%有記帳習慣。

為培養小朋友的正確金錢觀及金錢規劃，公會認為理財教育上必須灌輸有節制、負責任消費的概念。另外，記錄收入、支出及儲蓄，對學生作金錢規劃很有幫助。

調查結果反映，很多小朋友在求學年齡已有向人借錢或借錢給別人的經驗。然而，普遍的兒童理財教育較少談及借貸。公會建議加強借貸方面的指導，填補這方面的缺口。

另外，電子支付已逐漸成為一種生活習慣，當中沒有現錢交易，或會令小朋友更難掌握金錢概念。公會建議可向學生介紹付款工具的基本運作概念，並着重如何使用、使用時要注意的事項。同時鼓勵家長及老師教導有關利息、存款及提款卡、信用卡等運作原理的知識。

是次少年理財調查以網上問卷形式進行，透過全港中小學邀請小四至中三學生自由參與。公會收到合共1,015份有效回覆，當中小學生佔15%，而中學生佔85%。

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