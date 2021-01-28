映園灣1月暫錄43宗成交　月度計創逾8年最多

中原王英堂稱，近期利好消息增加，為樓市注入強心針，帶動交投氣氛。映灣園本月錄得43宗成交，創2012年9月53宗後逾8年新高。近期不時錄得租客入市的成交個案，如該盤8座低層A室，實用面積891方呎，套三房間隔，上月以1,000萬元放售，輕微減價2萬元，新近以998萬元沽出，實用呎價11,201元。

王英堂指，新買家為區內租客，把握低息環境置業，兩日內兩度到上址睇樓，隨即拍板承接。原業主則於2016年8月以660萬元購入，持貨4年多轉售，帳面獲利338萬元，單位升值51%。

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