別人恐慌我貪婪？高盛等呼籲逢低買入

外國傳媒報道，多位華爾街策略師建議逢低買股，理由是預期美國政府將推出更多刺激經濟措施，而且全球經濟受疫情重創後邁向復甦。從高盛集團、摩根大通到Evercore ISI的策略師，皆預期股市回升。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer說：「這可被視為是新一輪股票周期的正常調整，很有可能在更多增長股與價值股的帶動下再度回升。」

被視為「神級」分析員的摩根大通策略師Marko Kolanovic在給客戶的報告中，建議投資者忽略關於股市泡沫的警號，利用股票被拋售時期買入更多持股。他說：「任何市場回調，例如由好淡方引發重新調整布局，都是買入機會。」

Evercore ISI策略師Rich Ross建議投資者在標指下跌時買入，並表示目前在一個「獨特的看漲總體環境下」，從相對強弱指標來看，並未見到超買。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020