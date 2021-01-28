HKD.com實體中心投入服務　冀吸10萬用戶

虛擬貨幣成為近期投資熱話，香港數字資產交易所HKD.com實體交易中心正式投入服務。該公司創辦人兼行政總裁楊凱文表示，對比特幣前景樂觀，冀實體交易所投入服務後，可吸納註冊用戶達至10萬人以上，其中一半為本地用戶。

該公司去年9月已開通網上交易平台，目前已有過萬名用戶註冊，註冊量正穩定提升。楊氏指，去年比特幣升勢強勁，帶動平台註冊用戶及交易量大幅增長。隨着機構投資者入市購買比特幣，其價格長期而言，有機會升至10萬甚至50萬美元。

交易所現時提供虛擬貨幣場外交易、銷售終端(POS)系統網絡及ATM櫃員機等。註冊用戶累積交易滿8,000元，需提供身份資料及住址證明，8,000元以下則需提供手機號碼或電郵地址。

他稱，計劃一年內於香港增設至少30部數字幣ATM機網絡，並將POS合作商戶增至500家，同時在港島區增設另一間大型實體交易所。

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