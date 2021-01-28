廣深鐵路預警去年虧損4至6億人幣
2021年01月28日 17:14
東網電視更多新聞短片
廣深鐵路(00525)公布，集團預期於截至2020年12月31日止年度將錄得歸屬於股東的淨虧損約為4億元至6億元人民幣(下同)，相比2019年度之歸屬於股東的淨利潤約7.48億元，下跌幅度約為153%至180%，預期虧損的主要原因為，由於新型冠狀病毒肺炎爆發，於報告年度集團收入預期大幅減少。
前述淨虧損已包含報告年度合計約8.6億元的非經常性損益。如扣除該非經常性損益，報告年度經營性的歸屬於股東的淨虧損預期約為12.6億元至14.6億元。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020