上水天巒洋房10年帳面貶值逾600萬元

新界洋房連環損手，市場消息透露，上水天巒莫里茲大道單號屋，實用面積2,003方呎，本月初才開價3,300萬元放售，減價約400萬元，終以2,898萬元沽出，呎價約14,468元。原業主持貨約10年多，帳面蝕逾620萬元。項目本月暫錄2宗成交，均屬蝕讓個案。

資料顯示，東涌海珀名邸一幢雙號屋，實用面積2,355方呎，以2,460萬元登記售出，呎價10,446元。原業主持貨約10年，帳面升值僅約2.5%，料蝕使費離場。據了解，上址於市場曾叫價2,688萬元放盤。

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