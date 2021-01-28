馬雲「神隱」多時後　減持阿里健康套現38億元

2021年01月28日 17:34
  • 東網電視
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    去年11月全球關注的螞蟻集團中港兩地上市「撻Q」事件，令事件核心人物馬雲去向備受關注。繼他「神隱」兩個多月後，於上周在一個教師會議透過視像現身後，最新香港聯交所股權披露顯示，馬氏於1月25日在場內減持阿里健康(00241)，套現達38.79億港元。
    根據資料，他在本周一透過與夥伴虞鋒合作的Yunfeng Investment GP II, Ltd，以每股26.48元的平均價，在場內出售1.465億股阿里健康，令馬氏被視為於該公司的好倉，由31.54%，降至30.45%。
    阿里健康今日(28日)收報24.5元，跌6.8%，成交10.32億元。
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