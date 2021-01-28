羚邦集團加強網上業務布局

她表示，新平台Whateversmiles則會與一些創作人合作，出售與授權品牌相關的手作，另一目標是望提供機會予創作人使用這些品牌創作。她提及到，公司的優勢是在各地都有設立辦公室，因此中國及台灣的活動並未有受疫情影響，集團代理的《遊戲王》、《咒術回戰》的臨時門店都可如期開張，分擔其他地區的影響。

另外，集團將於明日(29日)至2月21日在海港城舉辦官方授權《小王子》新版繪本作品展覽，公司非執行董事黃幸怡表示，《小王子》相關產品近年銷售大增，尤其在內地地區，未來將會進軍東南亞市場，作品展亦準備在新加坡舉行。

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