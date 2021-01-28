天水圍俊宏軒商場地舖約1.168億元沽　低市價約一成

天水圍俊宏軒商場再錄舖位成交。消息人士指，該商場地下地下5至7號舖，建築面積4,905方呎，叫價約1.6億港元，最終減價約4,320萬元或約27%，透過買賣公司形式賣出，作價約1.168億元，低市價約一成。

該舖租客為連鎖快餐店，月租金逾42萬元，租期至2023年10月底，回報率約4.4。原業主於2013年以9,000萬元買入，現帳面獲利約2,680萬元，物業升值約三成。

今年一月初，該商場1樓一個由本地大型連鎖超級市場租用的巨舖，建築面積約9,296方呎，以約1.05億元易手，租金回報約高逾7厘。

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