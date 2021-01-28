裕興科技認購快手150萬股 涉1.742億元
2021年01月28日 17:47
東網電視更多新聞短片
中國短片社交平台快手(01024)將於周五(29日)截止認購，吸引大批投資者「落飛」，連上市公司亦加入「抽新股」行列，以圖分一杯羮。
裕興科技(08005)公布，經國泰君安證券申請認購最多150萬股快手股份，即1.5萬手，總申請股款約1.742億元。公司認為，有關投資能分散集團的投資組合，及為集團獲得潛在投資回報。
快手每股招股價介乎105至115元，每手入場費11,615.89元。該公司擬發行約3.65億股新股，集資規模介乎383.47億至420億元，預計下月5日掛牌。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020