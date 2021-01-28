全球對黃金需求去年創下11年來新低

黃金價格因新冠肺炎疫情影響，在去年創下每安士2,072.5美元的新高。惟據世界黃金協會(World Gold Council)數據顯示，儘管黃金的投資需求飆升，但去年全球對黃金的需求卻創下11年新低。

外媒引述世界黃金協會發布的黃金需求趨勢報告指出，由於疫情導致消費者對貴金屬的需求疲軟，黃金總需求在2020年下降14%至3,759.6公噸，是2009年以來首次跌破4,000噸關口，對黃金的需求為2009年以來最低水平。此外，黃金珠寶需求下降34%至1,411.6噸，創有記錄以來新低。

不過，黃金的投資需求飆升40%，達到1,773.2噸，創年度紀錄最高水平。同時，黃金支持的ETF基金年度流入量，在去年同樣達到創紀錄的877.1噸。

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