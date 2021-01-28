觀塘安峯料2月開售　最細面積約340方呎

發展商積極籌備開盤。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安達臣道對出項目安峯，樓書有機會於兩周內公布，預料最快2月開售。示範單位目前仍在準備中，售樓處設於荃灣如心廣場一期5樓。項目定價將參考鄰近樓盤的近期成交價，包括啟德區新盤。

他指出，現時為推盤好時機，加上疫苗研發成功，相信隨着樓市復甦，市場購買力將逐漸釋放。集團有機會於今年第四季推出何文田站第2期項目。

該公司銷售總經理陳慕蘭稱，安峯由4座住宅大樓及住客會所組成，合共提供334個單位，間隔由一房至三房不等，當中以兩房及三房單位為主。單位實用面積由約340至約910方呎不等。公司銷售（市場）總經理岑佩珊補充，項目名稱的「安」取自「安達臣」的「安」，「峯」則標誌其屹立於九龍十大山脈之頂端旁。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020