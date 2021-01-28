馬鞍山Silversands累收逾300票　超購逾5倍

信置集團聯席董事田兆源稱，該盤3座A室則王大宅，間隔四房連雙套房設計，實用面積1,249方呎，客廳闊約7.5米，連接面積54方呎露台，可享開揚海景灣海景。項目本周六亦會推出8伙大宅標售，當中兩伙為上述四房則王大戶。

該項目上周公布首張價單推出50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。

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