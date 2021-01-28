景順：美股下跌非經濟惡化　今年市況料仍向好

近日市場擔心股市呈泡沫迹象，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭發表評論指，美國股市下跌的原因不是由於經濟基本面惡化，預期疫苗的推出將帶來強勁的企業盈利，並成為今年市場的主要推動力。

趙氏認為，造成市場波動主要源於散戶投資者，以投機方式將少數對沖基金偏愛沽空的股票推高至超高水平，從而迫使這些基金補倉。為此，受影響的對沖基金必須出售一些「長倉」以滿足其追加保證金的要求，強調美國股市下跌並不是由於經濟基本面惡化。

他預期，新冠肺炎疫苗推出，將大大改善大眾外行和經濟活動，將帶來強勁的企業盈利，並成為今年市場的主要推動力。盈利增長中的最大部分將來自消費、科技和原材料板塊，而金融和能源行業的盈利增長將會滯後。即使美國股票的絕對估值很高，但與債券及其收窄的收益率相比，估值仍然吸引。

美國聯儲局主席鮑威爾本周重申，央行尚未完成其資產購買計劃，並將一直維持到經濟「取得進一步實質進展」為止。趙耀庭認為，這表明貨幣政策將保持寬鬆到明年，通脹壓力和收益率上升仍將受到限制。從歷史數據來看，充足的貨幣流動性為股票價格提供支持。

他說，近期投資者對經濟反彈的預期可能已經超於實際情況，故認為周三(27日)美國市場的調整是健康的，但並不意味着在今年餘下時間裏不會再看到拋售的情況。若央行收緊政策，例如中國人民銀行最近的公開市場操作、美國國債收益率上升、或對通脹加速的擔憂，都有可能引發市場拋售。不過，這些擔憂是短暫的，但在包括股票、債券和另類投資等多個資產類別之間，以及個別資產類別之內進行廣泛多元化投資非常重要。

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