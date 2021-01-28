年度收益增加主要歸因於分銷品類增多及部分原有分銷品類銷售規模擴大，而溢利增加乃主要歸因於集團該年度收益大幅增加；該年度部分附屬公司企業所得稅稅率降低，導致集團企業所得稅開支較截至2019年12月31日止年度下降約37%；及於該年度收到四川虹雲新一代信息技術創業投資基金合夥企業之項目投資收益分配，預計增加該年度之公司擁有人應佔溢利約1,660萬元。

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