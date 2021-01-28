惠理謝清海：市場反應過度 中港股市維持看好
2021年01月28日 18:08
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謝清海
內地官員暗示貨幣政策可能針對「某些領域的泡沫」進行適度轉向，貨幣政策收緊之聲四起，惠理集團(00806)聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海指出，雖然內地政策立場變得更中性，亦重點以防範化解金融風險、避免泡沫爆破為主，但不應該忽視內地所強調的「不急轉彎」。他認為，周四(28日)港股大跌近800點是市場反應過度，對中港股市維持看好，於估值角度而言仍相當吸引，又指早前股市超買後出現獲利回吐是正常現象。
他續指出，中港股市的市盈率仍有擴張空間，因為人民幣升勢持續，吸引外資流入股市，而當局為了降低升值壓力，最近見資本外流控制放寬，令資金流入港股。此外，內地人的大部分儲蓄用於投資房地產或者作銀行存款，投資股市的比重不足一成，而現在利率低走，加上買樓限制愈發增加，認為股市有足夠動力支撐，並正朝着健康的方向走。
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