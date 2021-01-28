惠理謝清海：市場反應過度　中港股市維持看好

他續指出，中港股市的市盈率仍有擴張空間，因為人民幣升勢持續，吸引外資流入股市，而當局為了降低升值壓力，最近見資本外流控制放寬，令資金流入港股。此外，內地人的大部分儲蓄用於投資房地產或者作銀行存款，投資股市的比重不足一成，而現在利率低走，加上買樓限制愈發增加，認為股市有足夠動力支撐，並正朝着健康的方向走。

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