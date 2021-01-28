啟德尚‧珒溋累售383伙 平均呎價逾2.6萬元
2021年01月28日 18:18
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由合景泰富集團(01813)及龍湖集團(00960)合作發展的啟德尚‧珒溋，至今累售383伙，套現逾57億元，平均成交呎價26,142元。發展商推出全新付款計劃，包括「置優悠180天備用一按付款計劃」、「置優尚建築期付款計劃」及「置優越建築期付款計劃」，提供最高18%折扣優惠。合資格買家可最多借取成交金額75%的一按。
由2月1日起，買家凡經中原、美聯、利嘉閣或香港置業選購項目特選單位，可獲由代理送出最高價值38萬元的家具禮券，名額有限。
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