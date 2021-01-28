飲食習慣改變！南韓去年大米消費量創新低

外國傳媒報道，南韓農林畜產食品部周四(28日)援引南韓國家統計局數據指出，2020年南韓大米消費量創歷史新低，主因是飲食習慣改變。

報道指出，去年南韓人均大米消費量較2019年下降2.5%至57.5公斤。大米是南韓人的主食，1980年時人均大米消費量為132.4公斤，但後來消費量一直逐步下降，2019年南韓人均大米消費量首次跌破60公斤。

南韓國家統計局官員指出，許多南韓人不再視米飯為主食，愈來愈多人喜歡西餐，同時也愈來愈了解自己的健康狀況。

此外，南韓國家統計局官員表示，受疫情影響，民眾取消了許多家庭活動和各種活動，餐館需求也有所下滑，故整體消費量隨之減少。

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