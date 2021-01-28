MONACO周五推90伙發售　累收逾1300票登記

會德豐地產旗下啟德MONACO，累售277伙，套現近33億元。明日(29日)將發售90伙，剛截止接受認購共錄逾1,300張入票，超額認購逾13倍，當中佔逾一成為新入票，反應理想。

明日發售單位包括8個開放式、14個一房、21個兩房、47個三房戶，實用面積由280至727方呎，折實售價666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,714至28,648元，折實平均呎價為25,182元，預計可套現約12億元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020