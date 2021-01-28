永旺「ものもの」進駐康城　拓健康及可持續零售

該店為首間以全新「綠色．樂活」為概念，除了提供日常必需品及便利商品，亦有健康、環保和新穎趣味的生活及消閒商品，以滿足客戶對健康及可持續生活的追求。

永旺百貨執行董事兼董事總經理中川伊正表示，新店是為滿足顧客日益變化的需求，及配合商場的健康及可持續發展的形態過生活概念，並匯集一系列AEON自家品牌，包括食品、日常用品，以及家居用品，期望為顧客帶來嶄新而全面的生活提案。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020