幸福控股子公司貸款協議到期　尚餘9500萬人幣

據此，民生銀行已向福建省福州市中級人民法院對福建子公司和中航國際(福建)實業有限公司(幸福控股另一間接子公司)提出法律訴訟。

公司現正積極與民生銀行討論潛在解決方案，目前除公司主要股東有意向公司提2,000萬元人民幣股東貸款外，公司亦正努力尋求其他融資機會。公司將會適時根據上市規則規定另行刊發公告，以便其股東及投資者了解貸款到期相關之法律程序任何重大進展。

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