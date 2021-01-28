保誠擬今年集資最多234億　分派美國Jackson

集團表示，將專注發展亞洲及非洲正在增長的健康與保障及儲蓄產品市場。集團將保留Jackson的19.9%非控股權益，其後會將該等權益套現，並正考慮於香港或倫敦發行新股本，籌集25億至30億美元(約195億至234億港元)，以擴大亞洲的投資者基礎。

美國人壽保險MetLife前行政總裁Steven A Kandarian，將出任Jackson的非執行主席，由2月1日起生效。

保誠指，亞洲市場整體銷售趨勢於去年下半年持續改善，去年經營表現預期將於現時市場預期一致。

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