發展商提速！3個項目開售或加推　共涉358伙

大批新盤爭相推售，加速吸納市場購買力，單計本周五(29日)起一連兩日將有3個新盤開售或加推單位應市，合共推出358伙，料將進一步推高本月一手住宅銷量。而屯門區全新上車項目的收票反應保持踴躍，料最快下周加入開售行列。

●帝御．嵐天已錄逾千票認購 日內提價加推

上車新盤需求殷切。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．嵐天已錄得約1,030張入票登記，代理入票佔16張，料日內加推價單2號，包括連花園或天台特色戶，料具3%至5%加價空間，預計下周初公布銷售安排，好大機會下周開售。項目亦剛已啟動路演攻勢，首站於尖沙咀美麗華廣場進行。

配合樓盤四周大自然環境，項目將於年初三舉行行山活動，共分4個組別進行，邀請地產代理及公眾一同參與。

●觀塘安峯料2月開售 最細面積約340方呎

發展商積極籌備開盤。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，旗下觀塘安達臣道對出項目安峯，樓書有機會於兩周內公布，預料最快2月開售。示範單位目前仍在準備中，售樓處設於荃灣如心廣場一期5樓。項目定價將參考鄰近樓盤的近期成交價，包括啟德區新盤。

他指出，現時為推盤好時機，加上疫苗研發成功，相信隨着樓市復甦，市場購買力將逐漸釋放。集團有機會於今年第四季推出何文田站第2期項目。

該公司銷售總經理陳慕蘭稱，安峯由4座住宅大樓及住客會所組成，合共提供334個單位，間隔由一房至三房不等，當中以兩房及三房單位為主。單位實用面積由約340至約910方呎不等。公司銷售（市場）總經理岑佩珊補充，項目名稱的「安」取自「安達臣」的「安」，「峯」則標誌其屹立於九龍十大山脈之頂端旁。

●Silversands累收近350票 超購近6倍

信置集團聯席董事田兆源稱，該盤3座A室則王大宅，間隔四房連雙套房設計，實用面積1,249方呎，客廳闊約7.5米，連接面積54方呎露台，可享開揚海景灣海景。項目本周六亦會推出8伙大宅標售，當中兩伙為上述四房則王大戶。

該項目上周公布首張價單推出50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。

●日出康城LP10次輪銷售單位錄逾4080個登記

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，將軍澳日出康城LP10，本周六次輪銷售單位已於周四(28日)截止接受認購，共錄逾4,080個登記，以推出218伙計算，超額逾17倍。

是次銷售包括117個兩房戶、92個三房戶、9個四房戶，實用面積由484至1,205方呎。最低折實呎價單位為第1A座2樓D單位，實用面積634方呎，折實呎價約13,888元。

●MONACO明推90伙發售 累收逾1300票登記

會德豐地產旗下啟德MONACO，累售277伙，套現近33億元。周五(29日)將發售90伙，剛截止接受認購共錄逾1,300張入票，超額認購逾13倍，當中佔逾一成為新入票，反應理想。

周五發售單位包括8個開放式、 14個一房、21個兩房、47個三房戶，實用面積由280至 727方呎，折實售價666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,714至28,648元，折實平均呎價為25,182元，預計可套現約12億元。

●尚‧珒溋累售383伙 平均呎價逾2.6萬元

由2月1日起，買家凡經中原、美聯、利嘉閣或香港置業選購項目特選單位，可獲由代理送出最高價值38萬元的家具禮券，名額有限。

●屯門琨崙樓價2788萬元單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，華懋集團的屯門琨崙，原本於2020年6月售出的青玥琳洋房單位18A，當時連車位成交價2,788萬元，剛已列明為終止買賣合約。

●雲滙連天台特色戶2580萬獲承接 呎價2.3萬元

●PARK YOHO Genova高層大戶逾1888萬賣出

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