投資者套現過年！470萬賣沙田廣林苑兩房

二手樓市轉旺，投資者趁勢套現。富堡城物業廖志財表示，沙田區近日交投上升，各類住宅都錄成交，居屋廣林苑A座高層單位，實用面積404方呎，原業主為區內業主，約10年前以199萬港元購入上址收租，近日租客遷出，決定過年前沽貨套現現金，已補價市場開價498萬元放盤，減至470萬元沽出，呎價11,634，期內物業升值約1.4倍。

另區內村屋亦有承接，其中大藍寮村單號屋連天台單位，開價790萬元，放盤約兩個多月，由於原業主已購入西貢區物業，終減價至725萬元成交。

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