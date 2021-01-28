新股快手借「爆廠」　錄逾4692億元孖展認購

滙豐銀行日前「借爆」孖展後加碼，滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富(Ryan Haugarth)表示，客戶的反應超出該行預期，特別是來自千禧一代的客戶群。滙豐總計錄得超過2,000億港元新股貸款額，當中97%的申請是經由數碼渠道進行，而大部分是透過流動應用程式遞交。

是次中銀香港未有披露快手的孖展認購額，僅指會加大貸款額度至2,000億元。若假設全數借出，快手的孖展認購將增至逾6,692億元，比去年螞蟻集團孖展截止時的5,192億元更多。

快手將於周五(29日)截止認購，鑑於已超購逾95倍，故要啟動回撥機制，令公開發售佔比由2.5%增至佔6%。市傳其以招股價上限115元定價，集資420億元。

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