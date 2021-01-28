換樓當賀壽！維景灣畔業主買同屋苑套三房

樓市交投氣氛暢旺，將軍澳維景灣畔一名換樓客，適逢生日換樓賀壽，以1,090萬港元買入同屋苑套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河嘉亨灣5座中低層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，望內園景為主，開價約1,028萬元，議價後減至1,000萬元成交，呎價20,080元。買家為同區上車客，見單位做價合理及符合預算，故斥資入市自用。

●世紀21北山楊詠詩表示，北角兆華大廈連天台單位，實用面積271方呎，一房間隔，天台面積225方呎，獲區外首置上車客以540萬元承接，呎價19,926元。據了解，原業主於2010年8月購入單位投資，當時作價224萬元，現轉售面獲利316萬元，升值約1.4倍。

●美聯王俊安表示，北角柏蔚山2座高層B室三房連套房單位，實用面積823方呎，成交月租4萬元，屬近期區內大額租務成交，呎租48.6元。原業主於2018年7月以約2,637.4萬元入市，以新租金計算，租金回報率1.8厘。

●中原林耀昌指出，西半山滙豪閣中層C室，實用面積660方呎，兩房連套房間隔，以1,325萬元易手，呎價20,076元。單位2007年10月買入價625萬元，至今升值1.12倍。

－－－－－－

九龍區

●香港置業朱碧其表示，何文田半山壹號半山徑26號中層戶，實用面積1,662方呎，四房間隔，坐向東南享郵輪碼頭海景，開價3,800萬元，放盤半年減價220萬元，以約3,580萬元轉手，呎價21,540元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳維景灣畔5座高層A室套三房單位，實用面積660方呎，外望全山景，叫價1,100萬元，減價10萬元，以1,090萬元沽出，呎價16,515元。新買家是換樓客，本身亦居於維景灣畔，適逢生日換樓賀壽。

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉匯1座中高層A室，實用面積507方呎，屬兩房間隔，每月叫租2萬元，放租一天即吸引外區客洽詢，減租2,000元，獲單身男士以約1.8萬元承租，呎租35.5元。

●利嘉閣蔡詠詩稱，奧運站帝柏海灣2座低層A室，實用面積743方呎，三房連套房單位，以1,638萬元沽，呎價22,046元。據悉，原業主於2002年1月以約412萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約1,226萬元，物業升值約3倍。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣彭錦添指出，青衣美景花園9座低層A室兩房單位，實用面積388方呎，去年12月叫價550萬元放售，議價後減價55萬元或約10%，以495萬元成交，呎價12,758元。原業主早於1983年8月購入單位，作價約20.66萬元，持貨至今逾37年，帳面獲利約474.34萬元，升值約23倍。

●中原陳智生表示，屯門恒福花園5座高層A室兩房戶，實用面積437方呎，減價10萬元，以530萬元沽出，呎價12,128元。新買家為同區上車客，由於單位附有企理裝修，加上鄰近家人居所，爽快拍板承接。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎濤灣2座高層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實用呎價14,990元。原業主於2007年以250萬元購入單位，持貨至今帳面獲利480萬元。

●中原黎宗文表示，沙田碧濤花園雅碧閣中層B室，實用面積764方呎，三房連套房單位，以925萬元易手，呎價12,107元。原業主於2009年以398萬元入市，單位至今升值約1.3倍。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020