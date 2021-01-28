康希諾生物料去年虧損至少4億人幣

該公司解釋，期內加大研發投入，尤其是新冠肺炎疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)的研發進展，研發費用大幅上升；該公司積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加。

另外，期內政府補助及閒置募集資金現金管理收益增加。

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