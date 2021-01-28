康希諾生物料去年虧損至少4億人幣
2021年01月28日 21:00
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康希諾生物(06185)預料，截至去年底止，全年虧損4億至4.3億元人民幣(下同)，2019年度虧損1.57億元，按年擴大1.55倍至1.74倍。扣除非經常性損益的淨虧損為5.1億至5.4億元，較2019年同期的1.74億元增加1.92倍至2.09倍。
該公司解釋，期內加大研發投入，尤其是新冠肺炎疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)的研發進展，研發費用大幅上升；該公司積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加。
另外，期內政府補助及閒置募集資金現金管理收益增加。
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