香港適用逆周期緩衝資本比率維持1%

金融管理專員今日(28日)公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率維持不變，仍為1.0%。

金融管理專員余偉文表示，香港經濟環境仍處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察未來幾季的情況。

金融管理專員在定出CCyB比率時，已考慮多項定量指標及定性資訊，包括緩衝資本參考指引。根據2020年第3季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為2.5%。

根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得2020年第4季所有相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會低於此水平，緩衝資本參考指引在目前情況下將較為波動。

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