新界九龍豪宅續損手　栢麗購物大道舖價回到20年前

樓市價交投乍現「小陽春」，但始終「旺市唔旺價」，新界洋房繼續錄損手個案。上水天巒有洋房市傳以約2,898萬元易手，原業主持貨約3年多，帳面料需蝕讓。

市場消息透露，上述為天巒莫里茲大道單號屋，實用面積約2,003方呎，本月初才開價3,300萬元放售，原業主為求出貨，減價約400萬元沽貨，呎價約14,468元。據了解，原業主於2017年以約3,880萬元購入，帳面貶值逾980萬元，但購入時有機會獲得樓價近10%現金回贈。項目本月暫錄兩宗成交，均屬損失離場。

資料顯示，東涌海珀名邸一幢雙號屋，實用面積約2,355方呎，日前以2,460萬元登記售出，呎價約10,446元。原業主持貨約10年，帳面僅升值約2.5%，料需蝕使費。據了解，上址曾叫價2,688萬元。

九龍站豪宅都錄帳蝕個案。市場消息稱，君臨天下2座一個高層兩房單位，實用面積約841方呎，望園景，日前以約2,600萬元售出，呎價約3.09萬元。原業主持貨4年多，帳面虧損約35萬元。

世紀21北山嚴智贇則指，北角維港頌1座低層B室海景戶，實用面積約1,537方呎，四房間隔，早前獲區外換樓客以5,400萬元購入，呎價約35,133元。原業主於2017年5月購入，單位期內跌價約7%，但未計算購入時有機會獲得的回贈優惠。

●栢麗購物大道舖做價慘回20年前

新冠肺炎重創零售市場，去年曾出現逾20間吉舖，以及大幅蝕讓情況的尖沙咀栢麗購物大道，剛錄得一宗低價買賣成交個案。市場人士透露，該街道一個地舖，僅以約4,800萬元易手，低市價約一成，做價返回20多年前。

該舖為地下53號舖，建築面積約766方呎，原先叫價約6,000萬元，累劈約1,200萬元或約20%易手。原業主於1994年以4,290萬元買入，現帳賺510萬元，舖位只升值約12%，做價差不多返回20多年前水平。該舖現已交吉，之前由連鎖鞋店租用。

盛滙商舖基金李根興表示，該購物大道現為肺炎下的重災區，由於沒有飲食店，故欠缺本地消費，不少店舖已淪為散貨場。他又指，短約租值約每月5萬元，回報只約1.3厘，相信待遊客開始回港，明年租值才有機會上升，屆時租值可達12萬元。

資料顯示，栢麗購物大道去年曾錄得兩宗舖位蝕錢離場。其中地下單號舖連一樓以約2.1億元易手，原業主持貨逾8年帳面損失超過2.2億元，為去年蝕讓金額最大個案。

另方面，消息人士指，天水圍俊宏軒商場地下單號舖，建築面積約4,905方呎，叫價約1.6億港元，市傳最終減價約4,320萬元或約27%，透過買賣公司形式賣出，作價約1.168億元，呎價約2.38萬元。該舖租客為連鎖快餐店，租金回報率約4.4厘。

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