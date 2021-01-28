GFT國際及中駿商管服務向聯交所遞上市申請

越南最大的塑膠及金屬玩具製造商GFT國際及中國物業管理公司中駿商管服務向聯交所遞交上市申請。

GFT國際的客戶包括日本、北美、南韓及歐洲的國際玩具品牌，例如多美(Tomy)、孩之寶(Hasbro)、斯平瑪斯特(Spin Master)、YoungToys及美泰(Mattel)等，以及玩具設計及營銷公司，包括東京唯一(Tokyo Unique)，而玩具產品包含不同玩具、動畫及電影系列，如一個變形機械玩具產品系列及一個金屬玩具車系列。法巴為獨家保薦人。

據初步招股文件，2020年首9個月，該公司盈利817.2萬美元，按年增長93.74%；收入2.58億元美元，按年升13.7%；毛利率按年減少1.8個百分點至12%。

集資所得將用於生產設施中實施及升級工業4.0技術及自動化；與現有及潛在客戶進行戰略收購或業務合作；資於企業資源規劃系統升級；用作營運資金及其他一般公司用途。

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放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020