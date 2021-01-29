東方日報B2：人行連日抽資5685億　中港兩地市值累失6.8萬億

中國人民銀行智囊馬駿發表股市與經濟背馳的「泡沫論」後，內地資金收緊的憂慮四起，強勢股持續「散水」，科技股集中的深圳股市周四暴瀉逾3%，連帶恒生指數周四曾瀉逾800點，連跌3個交易日，累瀉1,608點或5.33%，中港兩地市值合共蒸發逾6.84萬億元！

●恒指瀉746 科技股當災

承接周三美股暴跌，加上人民銀行大規模「收水」，恒指周四甫開市即裂口低開382點，跌穿29,000點關，雖然早段跌幅曾縮至105點，高見29,191點，但重磅科技股跌勢加劇，恒指午後失守20天線(現處28,610點)，尾段曾低見28,467點，收市報28,550點，下瀉746點。國企指數全日下挫317點，收報11,334點。港股總成交額逾2,714億元，沽空比率12.85%。

他續指，中港股市的市盈率仍有擴張空間，因為人民幣升勢持續，將吸引外資流入內地股市，而為降低人民幣升值壓力，資本外流控制或放寬，港股也將受惠。此外，內地人的大部分儲蓄用於投資房地產或者作銀行存款，投資股市的比重不足一成；現時利率偏低，加上買樓限制愈發收緊，認為股市有足夠動力支撐。

券商高盛亦將今年港股吸納的南下資金預測由500億美元大幅上調至950億美元(約7,410億港元)，預言阿里和京東之類第二上市股票下半年可能會被納入港股通，並料今年底「北水」持有合資格股票的份額會由現時約8%，升至10%。

港股美國預託證券(ADR)周四早段回穩，騰訊報687.39元，較香港收市價高6.39元；美團報358.35元，較港高2.75元。若按比例計，相當於恒指升150點。

●A股水緊 滬深市齊挫

中國人民銀行周四開展1,000億元(人民幣‧下同)的逆回購操作，因同日有2,500億元逆回購到期，淨回籠資金1,500億元，單日「收水」規模創去年10月以來最大，連續4日淨回籠合共5,685億元。

市場水緊之下，滬深3大指數全線挫。滬綜指周四收跌68點或1.91%，報3,505點；深成指失守15,000點，大跌500點或3.25%，收報14,913點；深圳創業板指數最傷，跌穿3,200點，下跌119點或3.63%，收報3,161點。滬深兩市成交額縮減至9,155億元。

股市波動的另一原因是市場資金面明顯偏緊。除農曆新年前因素外，人行公開市場大規模淨回籠，亦使內地銀行間市場流動性趨緊。據統計，全周人行共有8,545億元流動性工具到期，包括2,405億元定向中期借貸便利(TMLF)和6,140億元逆回購，為全月到期回籠壓力最大的一周。

人行雖強調有作大量財政投放，但目前即使是存款類機構融資仍困難，有內地交易員反映借錢不易。銀行間市場早盤隔夜回購加權利率升至3.04厘水平，續創近6年新高。

招商證券策略研究員張夏稱，市場出現調整主要是流動性預期惡化，近期銀行間市場流動性趨緊張，回購利率中樞持續加速上移，人行也開始在公開市場回籠資金，貨幣緊縮比預期來得早。此外，市場對於1月社融預期較為悲觀，故流動性情況大不如前。

中信証券研究所副所長明明表示，在連續兩日縮量續作逆回購及人行智囊馬駿關於股市泡沫的評述後，市場對央行貨幣政策轉向收緊產生擔憂。目前貨幣政策面臨短時間內快速收緊的局面，而出於對資產價格的擔憂，長遠資金面環境料有更大波動性。

中國銀行研究院研究員梁斯指，臨近月尾，流動性需求上升，市場利率短暫上升屬正常現象，預計人行將維持市場利率平穩，而根據過往操作，人行可能會動用臨時性措施，或啟動更長時期的逆回購投放流動性，以緩解假期因素的影響。天風證券亦料，A股或進入高位震盪階段，但籲投資者「緊握」業績預期穩定且在全球份額擴張的龍頭公司，重點關注新能源、半導體和醫藥。

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