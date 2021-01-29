東方日報B2：人行連日抽資5685億 中港兩地市值累失6.8萬億
2021年01月29日 00:32
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中國人民銀行智囊馬駿發表股市與經濟背馳的「泡沫論」後，內地資金收緊的憂慮四起，強勢股持續「散水」，科技股集中的深圳股市周四暴瀉逾3%，連帶恒生指數周四曾瀉逾800點，連跌3個交易日，累瀉1,608點或5.33%，中港兩地市值合共蒸發逾6.84萬億元！
●恒指瀉746 科技股當災
承接周三美股暴跌，加上人民銀行大規模「收水」，恒指周四甫開市即裂口低開382點，跌穿29,000點關，雖然早段跌幅曾縮至105點，高見29,191點，但重磅科技股跌勢加劇，恒指午後失守20天線(現處28,610點)，尾段曾低見28,467點，收市報28,550點，下瀉746點。國企指數全日下挫317點，收報11,334點。港股總成交額逾2,714億元，沽空比率12.85%。
強勢科技股續淪為拋售對象，「北水」愛股騰訊控股(00700)全日跌2.92%，以最低位681元收市。阿里巴巴(09988)收跌3.23%至251.6元。「ATMJ」其餘兩名成員美團(03690)及京東集團(09618)各瀉2.3%及6%。此外，華虹半導體(01347)跌8.87%，成表現最差科技指數成分股，拖累科指單日瀉434點或4.43%，收報9,372點。港股通周四錄得淨買入102.18億元，其中騰訊及美團分別獲「北水」淨買入33.09億及12.36億元「護盤」，小米集團(01810)亦淨吸9.51億元「北水」。惟中芯國際(00981)遭淨沽出4.35億元，該股周四(28日)瀉8.56%。
對於港股周四大跌，惠理集團(00806)聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海認為是市場反應過度，早前港股超買，出現獲利回吐屬正常。內地政策立場傾向中性，亦重點防範化解金融風險、避免泡沫，但也不應忽視內地同時強調的「不急轉彎」。他維持看好中港股市，指現估值水平仍相當吸引。
他續指，中港股市的市盈率仍有擴張空間，因為人民幣升勢持續，將吸引外資流入內地股市，而為降低人民幣升值壓力，資本外流控制或放寬，港股也將受惠。此外，內地人的大部分儲蓄用於投資房地產或者作銀行存款，投資股市的比重不足一成；現時利率偏低，加上買樓限制愈發收緊，認為股市有足夠動力支撐。
券商高盛亦將今年港股吸納的南下資金預測由500億美元大幅上調至950億美元(約7,410億港元)，預言阿里和京東之類第二上市股票下半年可能會被納入港股通，並料今年底「北水」持有合資格股票的份額會由現時約8%，升至10%。
另外，美國政府決定將中企投資禁令內相關證券之交易「死線」，延長至5月27日，國際指數公司MSCI明晟發公告指，不執行其於周二公布將5家中企證券從旗下所有國家世界指數等剔除的決定，涉及港股包括浪潮國際(00596)及中廣核電力(01816)。中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)周四收市後發公告，指美資不得購買其股份押後至3月9日才生效。
港股美國預託證券(ADR)周四早段回穩，騰訊報687.39元，較香港收市價高6.39元；美團報358.35元，較港高2.75元。若按比例計，相當於恒指升150點。
●A股水緊 滬深市齊挫
中國人民銀行周四開展1,000億元(人民幣‧下同)的逆回購操作，因同日有2,500億元逆回購到期，淨回籠資金1,500億元，單日「收水」規模創去年10月以來最大，連續4日淨回籠合共5,685億元。
市場水緊之下，滬深3大指數全線挫。滬綜指周四收跌68點或1.91%，報3,505點；深成指失守15,000點，大跌500點或3.25%，收報14,913點；深圳創業板指數最傷，跌穿3,200點，下跌119點或3.63%，收報3,161點。滬深兩市成交額縮減至9,155億元。
一些「抱團股」，即被基金搶購的股份現回調，顯示資金出現鬆動。白酒股及其他重磅股相繼公布股東減持，亦對股價構成壓力。當中，比亞迪股份A股(002594.SZ)周二披露高層擬減持最多100萬股，以當時股價計涉逾2.5億元，其股價收跌近半成。
而外資亦趁高沽貨，周四透過滬股通及深股通淨賣出近64.05億元，規模為3個月最大，其中貴州茅台(600519.SH)及藥明康德(603259.SH)分別錄淨賣出9.73億及5.75億元。同樣熱炒的新能源概念股寧德時代(300750.SZ)、通威股份(600438.SH)及隆基股份(601012.SH)亦見外資「走鬼」。
股市波動的另一原因是市場資金面明顯偏緊。除農曆新年前因素外，人行公開市場大規模淨回籠，亦使內地銀行間市場流動性趨緊。據統計，全周人行共有8,545億元流動性工具到期，包括2,405億元定向中期借貸便利(TMLF)和6,140億元逆回購，為全月到期回籠壓力最大的一周。
人行雖強調有作大量財政投放，但目前即使是存款類機構融資仍困難，有內地交易員反映借錢不易。銀行間市場早盤隔夜回購加權利率升至3.04厘水平，續創近6年新高。
招商證券策略研究員張夏稱，市場出現調整主要是流動性預期惡化，近期銀行間市場流動性趨緊張，回購利率中樞持續加速上移，人行也開始在公開市場回籠資金，貨幣緊縮比預期來得早。此外，市場對於1月社融預期較為悲觀，故流動性情況大不如前。
中信証券研究所副所長明明表示，在連續兩日縮量續作逆回購及人行智囊馬駿關於股市泡沫的評述後，市場對央行貨幣政策轉向收緊產生擔憂。目前貨幣政策面臨短時間內快速收緊的局面，而出於對資產價格的擔憂，長遠資金面環境料有更大波動性。
中國銀行研究院研究員梁斯指，臨近月尾，流動性需求上升，市場利率短暫上升屬正常現象，預計人行將維持市場利率平穩，而根據過往操作，人行可能會動用臨時性措施，或啟動更長時期的逆回購投放流動性，以緩解假期因素的影響。天風證券亦料，A股或進入高位震盪階段，但籲投資者「緊握」業績預期穩定且在全球份額擴張的龍頭公司，重點關注新能源、半導體和醫藥。
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