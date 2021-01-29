歐股個別發展　意法半導體漲逾4%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,526點，跌41點或0.63%；法國CAC指數收報5,510點，升50點或0.93%；德國DAX指數收報13,665點，升45點或0.33%。

英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)的數據顯示，去年英國汽車產量急降29%至92.09萬輛，創下自1984年以來的新低，原因是受疫情衝擊，工廠被迫關閉，並嚴重打擊需求。福士汽車及戴姆勒分別跌0.4%和上升0.59%。

意法半導體(STMicroelectronics)去年第4季盈利按年增加至5.82億美元，每股賺63美仙，好過市場預期的56美仙。意法半導體收市上升4.13%。

礦業公司英美資源集團(Anglo American)2020年下半年產量恢復至2019年的95%，並下調了對2021年鑽石產量的預測，股價全日上漲3.89%。

易捷航空(EasyJet)的2021年首季收入按年跌88%，因為新冠肺炎疫情持續，股價上漲4.57%。

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