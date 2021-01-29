世銀：疫苗接種速度緩慢恐嚴重制約全球經濟復甦步伐

外媒報道，世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart表示，如果疫苗接種行動緩慢，今年全球經濟增幅可能只有世行4%預期的不到一半。

Reinhart接受外媒採訪時表示，復甦的乏力將會給負債累累的國家增添更大的壓力，其中許多國家可能會因為疫情而尋求重組。她說，新興市場「前路坎坷」。

Reinhart說，二十國集團(G20)的共同框架旨在使中國和民間貸款機構更多地參與到債務減免中來，此舉可以幫助貧困國家更快地解決問題。她說，疫情升溫之前，許多國家的債務狀況就很脆弱，世界正慢慢地走向免除債務，而不僅僅是暫緩償債。

事實上，非洲的乍得早前成為第一個在G20框架下提出對外債進行重組的國家。她稱，贊比亞、埃塞俄比亞等國家也可能從加快債務減免速度中獲益。

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